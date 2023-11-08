İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Anayasa Mahkemesi karşısında toplanan gazetecileri ziyaret etti Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türk Ceza Kanunu'na eklenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun iptal istemini inceleyen Anayasa Mahkemesi önünde toplanan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu.

Zorlu, söz konusu suça 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenlemenin iptal isteminin reddedilmesinin ardından AYM'nin karşısındaki Ahlatlıbel'e geldi.

Burada, yasanın iptalini isteyen gazetecileri ziyaret eden Zorlu, "Dezenformasyon yasası olarak bilinen ama uygulamada iktidarın adeta basın mesleği üzerinde bir yumruğu haline gelen bu yasanın iptali için maalesef beklentimiz çok daha farklı yöndeydi." diye konuştu.

Edindiği bilgilere göre 40 gazetecinin düzenlemeden etkilendiğini söyleyen Zorlu, söz konusu yasa hükmünün er ya da geç iptal edileceğine inandıklarını kaydetti.

Bu konuda hukuk mücadelesini vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Zorlu, "Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde biz bu yasadan etkilenen tüm gazeteci arkadaşlarımızın, bu mesleği hakkıyla yapmaya çalışan bütün basın mensuplarının yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.