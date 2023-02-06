İyi Parti Sözcüsü Zorlu: 'Afad Başkanlığı ile Yaptığımız Temaslar Sonucu Arama Kurtarma Çalışmalarına Yardımcı Olmak İsteyen Yurttaşlarımızdan...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “AFAD Başkanlığı ile yaptığımız temaslar sonucu arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak isteyen yurttaşlarımızdan kurulacak müdahale ekipleri oluşturulacaktır. Bu konuda eğitimi, tecrübesi, bilgisi olan vatandaşlarımızı 0.312.407 00 01 nolu kriz masamıza ulaşmaya çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Afad Başkanlığı ile yaptığımız temaslar sonucu arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak isteyen yurttaşlarımızdan kurulacak müdahale ekipleri oluşturulacaktır. Bu konuda eğitimi, tecrübesi, bilgisi olan vatandaşlarımızı 0.312.407 00 01 nolu kriz masamıza ulaşmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, AFAD ile ortak müdahale ekipleri oluşturacaklarını duyurdu. Zorlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"AFAD Başkanlığı ile yaptığımız temaslar sonucu arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak isteyen yurttaşlarımızdan kurulacak müdahale ekipleri oluşturulacaktır. Bu konuda eğitimi, tecrübesi, bilgisi olan vatandaşlarımızı 0.312.407 00 01 nolu kriz masamıza ulaşmaya çağırıyoruz"