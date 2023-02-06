Üye Girişi
Haberi Paylaş

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Ülke Sathında Milli Yas İlan Edilmesi Çağrısında Bulunuyoruz

Güncel Haberler

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Ülke Sathında Milli Yas İlan Edilmesi Çağrısında Bulunuyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “İYİ Parti olarak bu süreçte Milletimizin hassasiyetini, birlikteliğini vurgulamak ve dünyaya daha iyi gösterebilmek adına ülke sathında Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gün beraberlik günü; devlet-millet el ele vererek mücadele ve yaraları sarma günüdür” açıklamasını yaptı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti olarak bu süreçte Milletimizin hassasiyetini, birlikteliğini vurgulamak ve dünyaya daha iyi gösterebilmek adına ülke sathında Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gün beraberlik günü; devlet-millet el ele vererek mücadele ve yaraları sarma günüdür" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği deprem sonra Milli Yas ilan edilmesi için çağrı yaptı. Zorlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"İYİ Parti olarak bu süreçte Milletimizin hassasiyetini, birlikteliğini vurgulamak ve dünyaya daha iyi gösterebilmek adına ülke sathında Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gün beraberlik günü; devlet-millet el ele vererek mücadele ve yaraları sarma günüdür!"

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kürşad Zorlu İYİ Parti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title