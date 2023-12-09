İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Şeyh Sait Bulvarı'na tepki gösterdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Diyarbakır'da Şeyh Sait isminin bir bulvara verilmesine tepki göstererek, bu işlemin yasal mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Diyarbakır'da bir bulvara "Şeyh Sait" isminin verilmesine tepki gösterdi. Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu derin düşmanlık ve Cumhuriyet rejimine karşı başlattığı isyanla toplum hafızasında yer etmiş Şeyh Sait'in adının bir bulvara verilmesi, kamuoyunda derin üzüntü yaratmakla birlikte tepkilere neden olmuştur. Bu işlemin gayesi kabul edilebilir olmadığı gibi, söz konusu işlem yasal mevzuata aykırıdır" değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Diyarbakır'da Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak bulvara "Şeyh Sait" isminin verilmesini TBMM gündemine taşıdı. Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Zorlu, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabı olan X (Twitter) adlı sosyal medya platformu üzerinden, 6.12.2023 tarihinde yapılan bir paylaşım vasıtasıyla, Diyarbakır'da 'Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki bulvara 'Şeyh Sait Bulvarı' adı verildiği' anlaşılmıştır.

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu derin düşmanlık ve Cumhuriyet rejimine karşı başlattığı isyanla toplum hafızasında yer etmiş Şeyh Sait'in adının bir bulvara verilmesi, kamuoyunda derin üzüntü yaratmakla birlikte tepkilere neden olmuştur. Bu işlemin gayesi kabul edilebilir olmadığı gibi, söz konusu işlem yasal mevzuata aykırıdır.

31.07.2016 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 24'üncü maddesine dikkat çeken Zorlu, maddede 'Belediyeler, sınırları içinde kalan sahayı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre uygun sayıda mahalle veya meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerden oluşan bölgelere ayırır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasa'nın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez. Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınır' hükmü yer almaktadır."

Zorlu, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Adı geçen projeye Şeyh Sait Bulvarı adı ne zaman verilmiştir? Tarihi kayıt ve gerçekler ortadayken bu kararla ne gibi bir fayda sağlanacağı düşünülmektedir? Vatandaşlarımızın istek ve beklentisi doğrultusunda, söz konusu bulvarın adının değiştirilmesi için bir hukuki/ idari girişimde bulunulacak mıdır?"