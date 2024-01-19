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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, özel okulların ücret artışlarını Meclis gündemine taşıdı

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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, özel okulların 2024-2025 eğitim öğretim yılı ücretlerinin fahiş artışlarına dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorular yöneltti.

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, özel okulların 2024-2025 eğitim öğretim yılı ücretlerini Meclis gündemine taşıdı. Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Özel okulların yeni kayıt ücretleriyle alakalı bu bahsedilen rakamlar doğru mudur? Doğruysa bu fahiş artış karşısında bakanlığınızın bir yaptırımı söz konusu mudur" diye sordu.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, özel okulların 2024-2025 eğitim öğretim yılı için velilerden talep ettiği ücretleri Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Zorlu, şunları kaydetti:

"Eğitim sisteminin sorunlarından birisi de özel okulların durumlarıdır. Özel okulların 2024/2025 yılı için istemiş oldukları kayıt, servis, kıyafet, yayın ve eğitim adı altındaki ücretlerinde; bir önceki yıla göre yüzde 100 hatta yüzde 200'e varan artış olduğu, son günlerde kamuoyunda sıkça dile getirilmeye başlanmıştır. 2023/2024 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tavan zam oranının yüzde 65 olarak belirlemişti. Gerek velilerimiz gerekse kurumlarımızın mağdur olmamaları adına, devletimizin önlemler alması gerekmektedir."

Zorlu, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"-Bu yıl da bakanlığınızın tavan zam oranı çalışması var mıdır?

-Özel okulların yeni kayıt ücretleriyle alakalı bu bahsedilen rakamlar doğru mudur? Doğruysa bu fahiş artış karşısında bakanlığınızın bir yaptırımı söz konusu mudur?

-Başta asgari ücret ve kiralara gelen yoğun artıştan dolayı özel okullara devletin herhangi bir vergi, SGK, öğretmen maaşı gibi teşvikleri olacak mıdır?

-Daha önceki yıllarda özel okul teşviki verilmekteydi, bakanlığınızın bu dönem için böyle bir çalışması var mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Kürşad Zorlu Yusuf Tekin İYİ Parti Eğitim Politika Güncel Haberler

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