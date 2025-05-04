İYİ Parti: Şiddet İklimi İktidarın Üreticisidir

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıyı değerlendirirken, "İktidarın kutuplaştırıcı ve hedef gösterici dili, muhalefeti sistematik olarak şeytanlaştıran siyasi anlayış, bu şiddet ikliminin bizzat üreticisidir. Bu yaşananlar münferit değil, bilakis bu anlayışın zehirli meyvesidir. Sorumlular ve varsa azmettiriciler hukuk önünde mutlaka hesap vermelidir. Aksi halde bu sessizlik, bu cezasızlık, yarın başka saldırıların önünü açacaktır. Siyaseti susturmak isteyenlere, korku düzeni kurmak isteyenlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Usta, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'a, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in mezarı başında yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Usta, açıklamasına şöyle devam etti:

"Korumalarının darbedildiği, fiziki müdahaleye maruz kaldığı bu organize ve sistemli saldırı, sadece Ayyüce Hanım'a değil; milli iradeye, demokratik siyasete ve toplumsal vicdana yapılmıştır. Henüz bu olayın şokunu atlatamamışken, bir diğer saldırı haberi daha geliyor: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, organize bir provokasyonun hedefi oluyor. Bu alçaklar kimden cesaret alıyor?

"Türkiye'nin kuralsız, sistemsiz bir ülke olmasını isteyenler kim?"

Türkiye'yi bu hukuksuzluğa iten, Türkiye'nin kuralsız, sistemsiz bir ülke olmasını isteyenler kim? İktidarın kutuplaştırıcı ve hedef gösterici dili, muhalefeti sistematik olarak şeytanlaştıran siyasi anlayış, bu şiddet ikliminin bizzat üreticisidir. Bu yaşananlar münferit değil, bilakis bu anlayışın zehirli meyvesidir. Sorumlular ve varsa azmettiriciler hukuk önünde mutlaka hesap vermelidir. Aksi halde bu sessizlik, bu cezasızlık, yarın başka saldırıların önünü açacaktır. Siyaseti susturmak isteyenlere, korku düzeni kurmak isteyenlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz"