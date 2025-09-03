İYİ Parti, Türkiye Genelinde Saha Çalışmalarını Sürdürüyor

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, "Bizim komisyonumuz büyük Türk milleti olacaktır" sözleri kapsamında, Türkiye genelinde, eş zamanlı 1-4 Eylül günleri arasında planlanan saha çalışmasının ikinci günü tamamlandı. Yaklaşık 150 isimden oluşan parti heyeti, 21 grup halinde farklı illeri ziyaret ederek, terör örgütünün fesih kararı ve TBMM'de kurulan Komisyonla ilgili yürütülen sürece, İYİ Parti'nin neden karşı çıktığını anlatıyor.

İYİ Parti'nin Türkiye genelinde 1-4 Eylül tarihleri arasında eş zamanlı olarak planlanan çalışmasında ikici gün geride kaldı. İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ile Genel Başkan Başdanışmanları ve Danışmanlarının yer aldığı yaklaşık 150 kişiden oluşan 21 heyet, farklı kentlerde 137 ziyaret yaptı.

9 ilde valilik ziyareti yapan parti heyeti, 12 kentte de baro başkanları ile bir araya geldi. Aralarında meslek odaları ve derneklerin bulunduğu 101 ziyaret düzenlendi. İllerde şehit aileleri ile de biraraya gelen ekipler bu kapsamda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneklerinin il şubeleri ile Şehit Aileleri Derneklerinin yer aldığı toplam 15 dernekle bir araya geldi. Parti heyeti, kent esnafının yaşadığı sorunları ve talepleri de dinledi.

Şehit ailelerini dinleyen, ekonomi başta olmak üzere vatandaşların yaşadığı sorunları da mercek altına alan heyetler, problemlerin ortadan kalkması için İYİ Parti'nin çözüm önerilerini paylaşıyor.