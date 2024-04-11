İYİ Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti temsilcilerini ağırladı

İyi Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, İYİ Parti'yi AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi heyetleri ziyaret etti.

Konukları, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Erdi Mert Türk ağırladı.

AK Parti, MKYK üyesi Hasan Sert'in başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı'nın yer aldığı heyetle İYİ Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti'li Sert, dünyanın ve Türkiye'nin zor bir konjonktürden geçtiğini, bölgelerde çatışma ve siyasi istikrarsızlıkların çokça bulunduğunu dile getirdi. Bunların aşılmasını özellikle mazlum ülkelerin Türkiye'den beklediğini, bunun yolunun da birlik beraberlik içinde çalışmaktan, Türkiye'nin değerini, kuvvetini ve gücünü artırmaktan geçtiğini ifade eden Sert, "Bu güç ve kuvvetin artması sadece ekonomik olarak yetmez. Stratejik, entelektüel olarak, bilgi birikimi olarak, teknolojik olarak birçok alanlarda biz iyi şeyler yapmamız lazım. Bunu yapmak için de devletler siyasetle yönetilir, ekonomiyle büyür. Hep birbirimize destek olarak, ülkemizin başını eğmeden güçlü bir şekilde çalışmamız lazım." diye konuştu.

Türkiye'de genel seçimlerin ardından yerel seçim sürecinin yaşandığını anımsatan Hasan Sert, şöyle devam etti:

"Birtakım matematiksel değişikliklerin olması önemli değil; bunun, birlik ve beraberliğimizi koparmaması lazım. Ülkenin büyümesi ve güçlenmesine hepimizin ihtiyacı var. Özellikle mazlum coğrafyaların Türkiye'den beklediği umudu yeşertmek ve büyütmek adına Türkiye'deki bu çalışmaları hep beraber, bütün siyasi partiler katkı yaparak sağlaması lazım. Onun için inşallah bizler de elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte kendi eksikliklerimizi telafi edip, daha güzel neler yapabiliriz bunun çalışmasını yapacağız. Sizler de zaten bulunduğunuz yerlerde, gerek akademik gerek siyasi alanda güzel çalışmaları hep yaptınız. Bundan sonra da ümit ediyorum yeni vizyonlarla, perspektiflerle güzel çalışmaları çıkartacağız."

İYİ Parti'li Vural da parlamentodaki çalışmaların, bundan sonraki süreci, milletin hayrına olacak işlerde birlikte karar almaya doğru götürmesini diledi. Seçimlerin bittiğini belirten Vural, "Bundan sonraki süreçte, vatandaşımızın verdiği mesajlar doğrultusunda, milletimizin, Türkiye'nin kazanması için bütün siyaset dünyasının bu çerçevede hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Oktay Vural, dünyada insanlığın içinde bulunduğu dramın, sıkıntıların da azalmasına vesile olabilecek bir sürecin başlamasını, Türkiye'nin de refahın ve alım gücünün artacağı bir sürece yönelmesini diledi.

CHP'li heyetin ziyareti

İYİ Parti'yi ziyarete gelen CHP'li heyette, Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz,Gençlik Kolları MYK Üyesi Batuhan Cakcak yer aldı.

CHP'li Demir, bayramın öncelikle deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılmasına, Filistin'deki masum insanların bir an önce insani yardıma erişmesine ve bu durumun sona ermesine vesile olması dileğinde bulundu.

Yerel seçimlere ilişkin görüşlerini paylaşan Demir, "Bu yerel seçimde halkımızın bize verdiği yetkiyi sorumlulukla kullanacağımıza eminiz ama umarım iktidar da halkımızın verdiği bu mesajı iyi anlar. Çünkü biliyorsunuz yerelde ancak geçici çözümlerle kent yoksulluğunu ortadan kaldırmaya çalışabilirsiniz. Ancak, ülkemizde yoksulluğu ortadan kaldırmamız lazım. Bu da ancak siyaset yoluyla, siyasette iletişimle olur. İletişim kanallarımızın hep açık olması lazım. Birlikte konuşuyor ve siyaset üretiyor olmamız lazım. Bu vesileyle bu bayram ziyaretlerini çok kıymetli görüyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti'li Vural da Filistin'deki dramın devam ettiğine dikkati çekerek İsrail'in Refah kapısına yönelik saldırılarının durumu "daha kötüye" götüreceği değerlendirmesinde bulundu.

Vural, Türkiye'de ise ekonomik sıkıntı içerisindeki vatandaşların, emeklilerin, halkın yüzünü güldürecek, alım gücünü arttıracak bir sürecin yaşanmasını diledi. Vural, ses telleri ve gözlerinden operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayramlaşma programı devam edecek

Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, BBP ve Gelecek Partisi heyetleri de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Bayramlaşma programı, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetleri ile devam edecek.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde konuk heyetler, çiçek ve çikolata getirirken, İYİ Parti'de de konuklara çay, kahve, çikolata ve baklava ikram edildi.