İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MANİSA) - İyi Parti 5. Olağanüstü Kongresi'nde yeni genel başkan İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu oldu. Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesini değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine... Müsavat beye hayırlı olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Fener Alayı etkinliğinin ardından açıklamalarda bulundu. Özel, Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Hayırlı olsun. Bir siyasi partide parti içi demokratik bir yarış hem o partiye hem ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Biz dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benim birlikte grup başkan vekilliği yaptığım, İYİ Parti'de çok emeği olan çok kıymetli bir isimdir. Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey'le birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz. En kısa zamanda kendisini tebrik etmek için gideceğim. İYİ Parti, iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye ittifakıyla birlikte olarak adalet ve kalkınma partisiyle MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat beye hayırlı olsun."

Özel, Meral Akşener ile ilgili de, "Ayrıca Meral Akşener çok değerli bir insan. Türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi olan bir insandır. Millet İttifakı'nın sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mimarlarından bir tanesidir. Onun bugünkü veda konuşması çok anlamlıdır. Kendisine de bundan sonraki yaşamında sağlık diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçler bir yana, biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz. O da hakkını helal etsin. İYİ Parti için, İYİ Partililer için hayırlı olsun" dedi.