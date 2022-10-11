İyi Parti'nin "Yabancıların Gerçekdışı Adreslere Kaydedilmesi" İddialarının Araştırılması Önerisi TBMM Genel Kurulu'nda Reddedildi

İYİ Parti’nin “Yabancıların gerçekdışı olarak ikamet adreslerine yerleştirilmesi” iddialarının araştırılması için verdiği önergenin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması önerisi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, “Acaba ülke ekonomisini, sınır güvenliğini, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, genci, kadını, emekliyi koruyamayan iktidar artık hanelerimizi bile koruyamaz halde midir? Sorusunu kaçınılmaz olarak sormak zorundayız” dedi. CHP Milletvekili Turan Aydoğan ise “Filmin adı 'Evimdeki Yabancı' izlemişsinizdir herhâlde. Evinizde oturuyorsunuz, sizin dışınızda birtakım insanlar daha sizinle beraber ortaklar, orada oturuyorlar... Bence İçişleri Bakanı da adresine baksın, Emniyet Genel Müdürü de baksın, tanımadıkları adamlar, mesela uyuşturucu baronları falan sağda solda çıkabilir, dikkat edin, bu adreslerde çıkabilirler, çok da piyango olmaz" diye konuştu.

İyi Parti'nin "Yabancıların gerçekdışı olarak ikamet adreslerine yerleştirilmesi" iddialarının araştırılması için verdiği önergenin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması önerisi AKP ve MHP'nin oyları ile reddedildi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, "Acaba ülke ekonomisini, sınır güvenliğini, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, genci, kadını, emekliyi koruyamayan iktidar artık hanelerimizi bile koruyamaz halde midir? Sorusunu kaçınılmaz olarak sormak zorundayız" dedi. CHP Milletvekili Turan Aydoğan ise "Filmin adı 'Evimdeki Yabancı' izlemişsinizdir herhalde. Evinizde oturuyorsunuz, sizin dışınızda birtakım insanlar daha sizinle beraber ortaklar, orada oturuyorlar... Bence İçişleri Bakanı da adresine baksın, Emniyet Genel Müdürü de baksın, tanımadıkları adamlar, mesela uyuşturucu baronları falan sağda solda çıkabilir, dikkat edin, bu adreslerde çıkabilirler, çok da piyango olmaz" diye konuştu.

Bazı vatandaşların e-devlet üzerinden yaptıkları sorgulamalar sonucunda kendi yerleşim yeri kayıtlarına yabancıların eklendiğine ilişkin iddialarının sosyal medyada duyurulması üzerine, İYİ Parti, Meclis Araştırma Önergesi vermişti.

İYİ Parti Grubu'nun, önergenin TBMM Genel Kurulu gündemine alınmasına ilişkin önerisi, bugün görüşüldü.

Önerinin gerekçesi üzerinde söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, şunları söyledi:

"VATANDAŞLARIMIZ HİÇ TANIMADIĞI İSİMLERİN KENDİ YERLEŞİM YERİ KAYITLARINA EKLENDİĞİNİ GÖRMÜŞ"

"Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden yaptıkları sorgulamalar sonucunda hiç tanımadığı, bilmediği isimlerin kendi yerleşim yeri kayıtlarına eklendiklerini görmüş konuyu basın ve ilgili mercilerle paylaşmışlardır. Sosyal medyada evdeki yabancı etiketiyle geniş yankı bulan bu durum halkımızın kaygı ve endişelerini artırmıştır. Bizlerde yaptığımız araştırma ve incelemeler sonucunda maalesef çok sayıda yerli yabancı kişilerin kayıtlarının usulsüz ya da kasti olabileceğini ne yazık ki üzülerek öğrendik.

"İKTİDAR ARTIK HANELERİMİZİ BİLE KORUYAMAZ HALDE MİDİR?

Durumun vahametini birkaç örnek üzerinden izah etmek gerekirse eşi ve iki çocuğuyla yaşayan bir vatandaşımız yaptığı sorgulama sonucunda dairesinde 14 yabancının kayıtlı olduğunu paylaşmıştır. Sosyal medya da birçok vatandaşımız ekran görüntülerini yayınlayarak benzer durumda olduklarını duyurmuştur. Bahsi geçen ikamet kayıtlarının sistemik bir zafiyet sonucu mu yoksa kasıtlı olarak mı gerçekleştiği ne yazık ki belirsizliğini korumaktadır. Bu durumda acaba ülke ekonomisini, sınır güvenliğini, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, genci, kadını, emekliyi koruyamayan iktidar artık hanelerimizi bile koruyamaz halde midir? Sorusunu kaçınılmaz olarak sormak zorundayız.

"YER TESPİTİNDE GECİKMELER YAŞANACAKTIR"

Gerçek dışı ikamette kayıtlı görünen bir kişinin bir suça ya da terör eylemine karışması durumunda yer tespitinde gecikmeler yaşanabilecektir. Mesela gerçek dışı bilgiler nedeniyle karmaşıklaşan dosyalar emniyet teşkilatlarımızın iş yükünü artıracak, faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sekteye uğratacaktır. Ayrıca bir kişinin giriştiği suç ve eylemler neticesinde aynı ikamette bulunan ve durumdan habersiz diğer kişilerde cezai müeyyidelerle karşılaşabilecektir.

"BU KAYITLAR AYNI ZAMANDA DEMOKRASİNİN DE TEMELİDİR"

Kamu düzenini, devletin güvenliğini, emniyet ve asayişi bu durumun menfi etkileyeceği açıktır. Nüfus kayıtları aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu açısından seçmen kütüğü mahiyetindedir. Dolayısıyla bu kayıtlar aynı zamanda demokrasinin de temelidir. Kayıtların doğruluğu, düzgünlüğü devletin görevi olduğu kadar namusudur da. Kişilerin ikamet kayıtlarını dışarıdan tavzif etmek mümkün değildir. Son günlerde bahsettiğimiz belirsiz kişilerin kaydedilmesi dehşet vericidir. Bunu yapan İçişleri Bakanlığı ise durum çok daha vahimdir.

"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜĞE GÖZ YUMMAYACAĞIMIZ UNUTULMAMALIDIR"

Mevzuata ve hakkaniyete uygun seçim yapma becerisini gösteremeyen bir iktidarın meşruiyeti de tabi ki tartışmaya açılır. Bu nedenle sandık, seçmen listelerinin her türlü şaibe ve şüphelerden uzak tutulması, kamuoyu tarafından basitçe denetlenebilecek bir şekilde askıya çıkarılması yasal bir zorunluluktur. Başta Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri, Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili mercilerin bu boynunun borcudur. Herhangi bir usulsüzlüğe, suistimale, ihmale ve ihlale asla ama asla göz yummayacağımız unutulmamalıdır. Buna yeltenen kim olursa olsun hesap ağır olur diye ikaz ediyoruz."

"YURTTAŞLAR, MİLLETVEKİLLERİNİ ARIYOR; 'BİZİM EVDE YABANCI KİŞİLERİN KAYDI VAR' DİYOR"

İYİ Parti Grubu üzerine HDP Grubu adına söz alan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki; "Yurttaşlar milletvekillerini arıyor, gazetecileri arıyor 'Bizim evimizde, ikamet adresimizde; tanımadığımız, bilmediğimiz yabancı kişilerin kaydı var' diyor. Haklı olarak bunu duyan, öğrenen milletvekilleri ne yapıyor? İçişleri Bakanına soru önergesi veriyor ve bunun yanıtını almaya çalışıyor" dedi.

"İKTİDARIN BASINA DUYDUĞU SAYGI TAM OLARAK BU"

Tiryaki, bir gazetecinin konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sormasını anımsatırken; "Haklı olarak İçişleri Bakanı'na bir soru soruyor ve bunun yanıtını almaya çalışıyor. Peki, İçişleri Bakanı ne yapıyor? Gazeteciye yanıt vermek yerine onunla alay ediyor, onu küçümsüyor; ne zaman? Tam da sansür yasasının Meclis'te görüşüldüğü bir dönemde bunu yapıyor. Evet, iktidarın basına duyduğu saygı tam olarak bu" diye konuştu.

"EĞER ÖLMÜŞ YURTTAŞLAR VARSA BUNLARIN KAYITLARINI DÜŞÜYOR"

Yüksek Seçim Kurulu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden kayıt alındığını ifade eden HDP'li Tiryaki; şunları söyledi:

Bu kayıtları aldıktan sonra bunun üzerinde herhangi bir ikamet araştırması yapmıyor. Yaptığı 2 tane şey var. Eğer ölmüş yurttaşlar varsa bunların kayıtlarını düşüyor, yine 18 yaşını doldurmuş yurttaşlar kimlerse bunların seçmen olarak kayıtlarını tutuyor. Dolayısıyla bütün kayıtları tutan İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı buna bir yanıt vermek zorunda. Eğer binlerce yurttaş evinde yabancıların oturduğunu söylüyorsa ve bunlarla ilgili seçmen yapıldığı konusunda iddialar varsa İçişleri Bakanlığı bu konuda bir an önce açıklama yapmak zorundadır. Bakın, bir kez daha altını çiziyorum: Bir ülkenin yurttaşı başka bir ülke yurttaşlığına geçebilir, ülkesinin dışında başka bir yerde yaşayabilir, nitekim Türkiye'nin sadece Avrupa'da ikamet eden, yaşayan 6 milyona yakın yurttaşı var, dolayısıyla bu olağandışı değil. Bir yabancı düşmanlığından söz etmiyoruz ama seçim güvenliğine dair bir kuşku varsa İçişleri Bakanlığı yanıt vermek zorundadır, yoksa üzerindeki şaibe hiçbir şekilde ortadan kalkmayacaktır diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum."

"FİLMİN ADI 'EVİMDEKİ YABANCI', İZLEMİŞSİNİZDİR HERHALDE"

CHP Grubu adına İYİ Parti'nin önerisi üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan; "Filmin adı 'Evimdeki Yabancı' izlemişsinizdir herhalde. Evinizde oturuyorsunuz, sizin dışınızda birtakım insanlar daha sizinle beraber ortaklar, orada oturuyorlar. Baktınız mı evlerinize sevgili arkadaşlar, ikametgah adreslerinize baktınız mı? 10 kişi, 20 kişi, tanımadığınız insanlar olabilir, birazdan hukuki sakıncalarını da söyleyeceğim. Bence İçişleri Bakanı da adresine baksın, Emniyet Genel Müdürü de baksın, tanımadıkları adamlar, mesela uyuşturucu baronları falan sağda solda çıkabilir, dikkat edin, bu adreslerde çıkabilirler, çok da piyango olmaz" dedi.

"BECEREMİYORSANIZ 'BECEREMİYORUM' DEYİN; BECERECEK BİRİSİ GELİR, BU VATANDAŞI HER TÜRLÜ GÜVENLİK ALTINA ALIR"

Aydoğan; "Ülke yönetmiyorsunuz, kaos yaratıyorsunuz, kaostan da besleniyorsunuz. Eğer bu ülkenin vatandaşının kahir çoğunluğu diyorsa ki 'Adresimde kimin olduğunu bilmiyorum, başıma neyin geleceğini bilmiyorum, kullandığım oyun karşılığında başka bir özgül ağırlık merkezinin yaratılıp yaratılmadığını bilmiyorum' bu psikolojiyle yaşıyor ise bunun cevabını buradan vermek mükellefiyeti taşıyorsunuz. Bir ülkenin vatandaşları Anayasa'yla teminat altına alınmış şekilde kendilerini güvende hissetmiyor iseler siz iktidar olarak batağın içindesiniz, aciz halindesiniz, vatandaşın hukuki güvenlik ve özgürlük hakkını heba etmiş yerdesinizdir. Tekrar soruyorum: Kasten yapıyorsanız, çıkın, deyin ki 'Kasten yapıyoruz.' Beceremiyorsanız 'Beceremiyoruz' deyin. Becerecek birisi gelir, bu vatandaşı her türlü güvenlik altına alır" diye konuştu.

"YABANCILAR İLE SEÇMEN LİSTELERİ ARASINDA BİR BAĞ KURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

AKP Grubu adına söz alan AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu; İYİ Parti Grubu'nun önerisi ile ilgili, "Yabancılar ile seçmen listeleri arasında bir bağ kurulmaya çalışılıyor. Yabancılar hangi statüde olursa olsun oy kullanamazlar, bunun bilinmesi gerekir. Önergede olduğu gibi yabancılar oy kullanacaklar ya da seçmen listelerinde kayıt olacaklar gibi bir intiba oluşturulması yanlıştır, provokatif bir davranıştır" dedi.

ÖNERİ, AKP VE MHP'Lİ VEKİLLERİN OYUYLA REDDEDİLDİ

İYİ Parti Grubu'nun önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyuyla reddedildi.