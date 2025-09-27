İyi Parti'nin Mersin'deki "Birinci Vazifen" Mitingine Katılan Vatandaş: "İstiklal Marşı'ndan Korkandan, Andımızı Kaldıranlardan Sorun Çıkar"

Haber: Halil Yatar / Kameraman: Eylem Ladin Değer

(MERSİN) - İYİ Parti'nin Mersin'de düzenlediği "Birimci Vazifen" mitingine katılan bir vatandaş, "Ne mutlu Türk'üm diyenden sorun olmaz. Kimde sorun olur biliyor musun; İstiklal Marşı'ndan korkandan, Andımızı kaldıranlardan sorun çıkar. Türk'ü Türk idare etmedikten sonra bu ülke ayağa kalkmaz. Suriye sınırını açıp da Suriyelileri, Afganları, ajanları buraya getirmekle olmaz. Fabrikaları kapatarak enflasyon düşmez. Ben emekliyim. 2022'de 11 çeyrek alıyordum, şimdi 3 çeyrek alıyorum" dedi.

İYİ Parti'nin ilkini Bursa'da düzenlediği 'Birinci Vazifen' mitinginin ikincisini Mersin'de bugün yaptı. Coşkulu geçen mitinge katılan bir vatandaş, "Artık AKP'ye hayır. İstemiyoruz. Türkiye'mizi Amerika'ya satıyor. Bizim haberimiz olmadan gidip anlaşmalar yapıyor" dedi.

"Türk'ü Türk idare etmedikten sonra bu ülke ayağa kalkmaz"

Mitinge katılan bir başka vatandaş ise "Ne mutlu Türk'üm diyenden sorun olmaz. Kimde sorun olur biliyor musun; İstiklal Marşı'ndan korkandan, Andımızı kaldıranlardan sorun çıkar. Türk'ü Türk idare etmedikten sonra bu ülke ayağa kalkmaz. Suriye sınırını açıp da Suriyelileri, Afganları, ajanları buraya getirmekle olmaz. Fabrikaları kapatarak enflasyon düşmez. Ben emekliyim. 2022'de 11 çeyrek alıyordum, şimdi 3 çeyrek alıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Bozkurt yapıyorum. Bu Türklüğün sembolü, parti sembolü değil" dedi.

"Ben hakkımı şehidime kelle diyenlere asla helal etmem"

Bir başka vatandaş ise, "Benim şehit askerime kelle diyenler bu ülkeden gidecek. Ben 6 şehit verdim. Benim 6 şehidime başımızdaki kelle dedi. Ben hakkımı şehidime kelle diyenlere asla helal etmem. Bu kale son kale" dedi.