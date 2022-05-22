İYİ PARTİ'NİN İSTANBUL'DA 100 BİN ÜYEYE ULAŞMASI KUTLAMASI - Haberler

İYİ Parti, İstanbul'da 100 bin üye sayısına ulaşmasını kutladı. Dr. Mimar Kadir Topbaş ve Sanat Merkezi'nde saat 13.00 gibi başlayan etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve çok sayıda partili katıldı.

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Akşener, konuşmasının ardından İstanbul'da üye olan 100 bininci üyeye rozet taktı. Akşener'in rozet taktığı yeni üyeler arasında emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok da yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel