İYİ Parti'nin 'Birinci Vazifen' Mitingi Mersin'de Coşkuyla Gerçekleşti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, 'Birinci Vazifen' mitinginin Mersin'de düzenlendiğini ve coşkulu bir şekilde destek bulduğunu duyurdu. Mitingle birlikte Atatürk'ün mirası olan Türk milletinin bütünlüğü vurgulandı.

(MERSİN) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, "Hepimiz biliyoruz ki Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras bu yüce Türk milleti, o üniter yapımız. Resmi dilimizin Türkçe olması, vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü. Biz de bu şuur ve sorumlulukla 'Birinci Vazifen' mitingini milletimizin yoğun isteğiyle Mersin'de yaptık. İlkinden daha coşkulu daha çok destek bulduk" dedi.

İYİ Parti ilkini Bursa'da düzenlediği 'Birinci Vazifen' mitinginin ikincisini Mersin'de bugün yaptı. Coşkulu geçen mitingin ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras bu yüce Türk milleti, o üniter yapımız. Resmi dilimizin Türkçe olması, vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü. Biz de bu şuur ve sorumlulukla 'Birinci Vazifen' mitingini milletimizin yoğun isteğiyle Mersin'de yaptık. İlkinden daha coşkulu daha çok destek bulduk. Genel Başkanımız'ın da mesajları netti. İnşallah 'Ne mutlu Türk'üm diyene' demeye devam edeceğiz."

