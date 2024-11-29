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İYİ Parti Milletvekili Zorlu: Suriye'deki Gelişmeler Dikkatle Takip Edilmeli

İYİ Parti Milletvekili Zorlu: Suriye'deki Gelişmeler Dikkatle Takip Edilmeli
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini ve Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına karşı önleyici tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

ANKARA - İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, "Son günlerde Suriye'de meydana gelen gelişmeler, soğukkanlı ve dikkatle takip edilmelidir. Türkiye, yeni bir göç dalgasının yaşanmaması için önleyici tedbirleri sahada almalı ve özellikle İdlib'te değişebilecek güç dengelerine karşı hazırlıklı olmalıdır" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyon Üyesi Kürşad Zorlu, Suriyeli muhalif grupların Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelere ilerlemesiyle ilgili gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan sürecin çok iyi okunması ve değerlendirilmesi gerektiğini belirten Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Suriye'de meydana gelen gelişmeler, soğukkanlı ve dikkatle takip edilmelidir. Türkiye, yeni bir göç dalgasının yaşanmaması için önleyici tedbirleri sahada almalı ve özellikle İdlib'te değişebilecek güç dengelerine karşı hazırlıklı olmalıdır. Geçen 6 aylık süreçte Türkiye'nin Suriye'deki harekat bölgelerine Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri önemli olsa da, bunun kalıcı ve kapsayıcı hale gelmesi açısından Suriye'deki gelişmeler iyi okunmalı ve değerlendirilmelidir.

"Son gelişmelerle ilgili açıklamaya ve gerekli tutumu almaya davet ediyorum"

Bu çerçevede, Suriye ve Esad yönetiminin Türkiye'nin normalleşme çağrısını olumlu bir atmosfere taşıması, hem Suriye'nin kaostan çıkışı hem de bölge barışı açısından hayati bir öneme sahiptir. Nitekim Türkiye'nin terör yapılanmasına yönelik meşru operasyonları ve mevcut varlığı, ancak bu tehdidin işbirliği içinde ortadan kaldırılması ile yeni bir evreye taşınabilecektir. Dışişleri Bakanlığımızı son gelişmelerle ilgili açıklamaya ve gerekli tutumu almaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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