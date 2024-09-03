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İYİ Parti Milletvekili Zorlu: Okullarda Hizmetli Eksikliği Var

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, okullardaki temizlik hizmetlilerinin eksikliğine dikkat çekerek, hizmetli normunun oluşturulması ve atanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, okullardaki temizlik hizmetlilerinin eksikliğine dikkat çekerek, "Acilen okullarda hizmetli normu oluşturularak, kadrosu ilçe müdürlüklerinde olması kaydı ile hizmetli atanması gerekiyor" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada okullardaki temizlik hizmetlilerinin eksikliğine değinerek "Okul temizliği büyük bir problem haline getirilmiş durumda" dedid. Acilen okullarda hizmetli normu oluşturulması gerektiğini söyleyen Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tüm okullarımız adına sesleniyorum. Okul temizliği büyük bir problem haline getirilmiş durumda. Zira okullar sabah 7.30 da açılıyor akşam 20.00'de temizlik bitiyor. Buna karşın kadrolarının büyük bölümü emekli ve boş olduğu halde yaklaşık 20 yıldır hizmetli atanmadı. Son 10 yıldır hizmetli ihtiyacının yüzde 40-50'si İŞKUR tarafından gerisi de Okul Aile Birliğinden karşılanıyordu. Bu yıl ise iş gücü uyum programı uygulanacak. Buna göre işsiz bir kişi başvuru yapacak ve haftada 3 gün 7.5 saat ve 566 lira yevmiye ile 10 ay çalışabilecek. Yani tam çalışan bir insan ayda 6 bin 792 lira alacak ve sigortası da bu paradan yatırılacak. Sonuç olarak okullar bu şartlarda çalışacak kimseyi bulamayacaklar. Okulların temizlik görevlisi olmadan ayakta durması mümkün değil. Acilen okullarda hizmetli normu oluşturularak, kadrosu ilçe müdürlüklerinde olması kaydı ile hizmetli atanması gerekiyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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