İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır İhraç Edildi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, medyada partiyi yıpratma gerekçesiyle ihraç edildi. Dikbayır, kararı reddetti ve konuyla ilgili açıklama yapacağını belirtti.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İyi Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında Merkez Disiplin Kurulu (MDK) kararı yayınlandı. Kararda, Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihraç edildiği belirtilirken, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oybirliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.