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İYİ Parti milletvekili Oral, Ahlat'ta partililerle bir araya geldi

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
İYİ Parti milletvekili Oral, Ahlat'ta partililerle bir araya geldi

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Bitlis'in Ahlat ilçesinde, partisi tarafından Selçuklu Çarşısı'nda düzenlenen programa katıldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Bitlis'in Ahlat ilçesinde, partisi tarafından Selçuklu Çarşısı'nda düzenlenen programa katıldı.

Tüm ecdadın bu topraklarda yattığını belirten Oral, genel başkanlarının Ahlat'ı ziyaretinden sonra iktidarın yüzünü ve gönlünü Ahlat'a çevirdiğini savundu.

İlçeye yapılan hizmetlere değinen Oral, "MHP Genel Başkanı, AK Parti Genel Başkanı ve beraber çalışmaktan gurur duyduğum Meral Akşener hanımefendiye devletimizin yüzünü ve gönlünü buraya çevirmesine vesile oldukları için Ahlat'ın bir evladı olarak teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş, İYİ Parti Muş İl Başkanı Halis Saltuk, Ahlat İlçe Başkanı Tolga Aydaner, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

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