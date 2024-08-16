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İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu: Adaletin Alçaldığı Yerde Huzur ve Refah Mümkün Değildir

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararı için yapılacak olağanüstü toplantı öncesinde adaletin önemini vurgulayarak, adaletin olmadığı yerde huzur ve refahın mümkün olmadığını belirtti.

(ANKARA) - İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararı için bugün yapılacak olağanüstü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Unutmayalım ki, adaletin alçaldığı yerde huzur ve refahın yükselmesi mümkün değildir" dedi.

İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, olağanüstü genel kurul öncesi X hesabından paylaşım yaptı. Zorlu "Hukukun ve adaletin tüm bireyler için geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi. Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"Bugün TBMM, CanAtalay kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor. Bu süreç ve beraberinde getirdiği tartışmalar Anayasal Devlet olgusunun ülkemiz adına bir izdüşümüdür. 9 Kasım 2023'te, Anayasa kitapçığını ilk olarak ben ve arkadaşlarım partimiz adına bıraktığımızda çağrımız hak, hukuk ve adaletin tesis edilmesiydi. Bu vesileyle, hukukun ve adaletin tüm bireyler için geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Unutmayalım ki, adaletin alçaldığı yerde huzur ve refahın yükselmesi mümkün değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Anayasa Mahkemesi Kürşad Zorlu Milletvekili İYİ Parti Ankara Refah Politika Güncel Haberler

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