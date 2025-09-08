İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta'dan OVP Eleştirisi

(ANKARA) – İYİ Parti Samsun Milletvekili Dr. Erhan Usta, Resmi Gazete'de yayımlanan 2026-2028 Orta Vadeli Program'a ( Ovp ) ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. OVP'nin ekonomi politikaları açısından güven vermediğini savunan Usta, "Kişi başına düşen gelirimiz şu kadar dolara çıktı" söylemini eleştirerek, "Enflasyonun ve milli gelirin doğru ölçülmediği, doların baskılandığı bir ortamda bu rakamların hiçbir önemi yok" dedi.

Usta, güncel OVP'yi önceki programla karşılaştırarak şu tespitlerde bulundu

"2025 ve 2026 yılları için büyüme tahminleri düşürüldü. GSYH deflatörü tahminleri yükseltildi. TÜFE, yani enflasyon tahminlerinde ciddi yukarı yönlü sapma söz konusu. Kamu kesimi dengesinde bozulma yaşanıyor. Kamu tüketimi artarken, kamu tasarrufunda azalma görülüyor. Faiz giderleri yükseliyor. 2026 yılı için harcama tahminlerinde ciddi artış öngörülüyor. Bütçe dengesinde bozulma dikkat çekiyor."

Özellikle bütçe açığına dikkat çeken Usta, "Önceki OVP'de GSYH'ya oranla yüzde 2,8 olarak öngörülen bütçe açığı, yeni programda yüzde 3,5 seviyesinde planlandı. Yani bütçe açığı artmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Reform olmadan kağıda yazılanların kıymeti yok"

Ekonomide yapısal reformların hayata geçirilmediği sürece açıklanan hedeflerin bir anlam taşımayacağını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Büyüme yavaşlayacak. Bütçe harcamalarında frene basılmıyor. Bütçe açığı azalmayacak. Maliye politikası, 2026 yılında da enflasyonla mücadeleye gereken katkıyı sağlamayacak. Yapısal reform tarafında ise hepimiz biliyoruz ki hukukun üstünlüğü olmadan, kağıda yazılanların bir kıymeti yok. Yazılanları uygulayacak liyakatli bir bürokrasi de kalmadı. Dolayısıyla buraya teknik açıdan dünyanın en doğru ifadelerini de yazsanız, uygulayacak kadrolar dağıtılmışsa ve arkasında güçlü siyasi irade yoksa hepsi nafile."