İYİ Parti Milletvekili Çirkin'den İmralı Çağrısı

(ANKARA) - İyi Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, TBMM'den bir heyetin İmralı'ya gidip gitmemesine ilişkin olarak, "Sayın Başkan TBMM millet iradesinin tecelligahıdır. Kurduğunuz komisyona bir sosyal medya hesabı açın ve oradan komisyonun İmralı'ya gitmesini millete sorun. Millet iradesini oradan alın ve uygulayın. Böyle bir usul yok demeyin. Zira komisyon da usulsüz zaten" dedi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, sosyal medya hesabından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u etiketleyerek, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı adasına gitme ihtimalini vatandaşlara sormasını önerdi. Çirkin, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan TBMM millet iradesinin tecelligahıdır. Kurduğunuz komisyona bir sosyal medya hesabı açın ve oradan komisyonun İmralı'ya gitmesini millete sorun. Millet iradesini oradan alın ve uygulayın. Böyle bir usul yok demeyin. Zira komisyon da usulsüz zaten."