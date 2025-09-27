İYİ Parti Mersin'de 'Birinci Vazifen' Mitingi Düzenliyor

Haber: Halil YATAR / Kameraman: Eylem LADİN DEĞER

(MERSİN) - İYİ Parti, Mersin - Yenişehir miting alanında bugün yapılacak "Birinci Vazifen" mitinginin hazırlıkları tamamlandı.

İYİ Parti, Mersin - Yenişehir miting alanında bugün saat 16.00'da 'Birinci Vazifen' mitinginin hazırlıkları tamamlandı. Alanda Türk bayrakları ve Müsavat Dervişoğlu'nun posterleri asıldı. Mitingde görevli olan partililer üzerilerine 'Birinci Vazifen…' yazılı ve Atatürk baskılı tişörtler giydi.

İyi Parti Teşkilatladan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Toktaş, mitinge ilişkin, "Tabi biz önce Bursa mitingimizi gerçekleştirdik3 Ağustosta. Vatandaşlarımızda, teşkilatımızda çok ciddi bir miting talebi var. İlk bizden Mersin ilimiz miting talebinde bulundu. Bugün de Mersindeyiz. İki gündür bölgede saha çalışmaları yaptık. Mersinli vatandaşlarımızın mitingimize büyük bir ilgisi olduğunu gördük. Birazdan da alana vatandaşlarımız alınacak. Malum 'Terörsüz Türkiye' sürecine karşı Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun milleti temsilen ciddi bir duruşu var. Buna da Mersinli vatandaşlarımızın eşlik edeceğini aynı kararlılıkta bizlerle birlikte olacağını göreceğiz birazdan" dedi.

"Gençliğe Hitabe veya 'Birinci Vazifen' bir kuruluş ve kurtuluş sloganıdır"

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ise, şunları söyledi:

"Evet bugün Mersin'deyiz 'Birinci Vazifen' mitingimizin ikincisindeyiz. Bursa çok coşkulu geçmişti. Mersin'de de hassasiyeti Türk milleti olan, hassasiyeti Türkiye Cumhuriyeti olan, hassasiyeti Mustafa Kemal Atatürk olan insanlarımızın buraya geleceğini ve bu mutlulukta bizimle birlikte olacağını bize güç vereceğini düşünüyorum. Tabi bizlere soruyorlar neden 'Birinci Vazifen' diye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinin başlangıcıdır. Dolayısıyla 1927 yılında söylenmiştir, neredeyse 100 yıl sonra Türkiye'ye aynı risklerle, aynı sıkıntılarla karşı karşıya. Aynı ikazları yapmak durumundayız. Aslında Gençliğe Hitabe veya 'Birinci Vazifen' bir kuruluş ve kurtuluş sloganıdır. Bugün 100 yıl sonra Türkiye çok ciddi risk altındadır ve o yüzden biz aynı cümleyle başlıyoruz… Fakat bugünkü sıkıntılar biraz daha farklı. Sıkıntılar iktidar tarafından atıyor o yüzden yani Atatürk'ümüzünde ikaz ettiği gibi ülkeyi yönetenler gaflet içerisinde olabilir hatta ihanet içerisinde olabilir. O gün nasıl Atatürk gençlere o gün vazifesini hatırlatıysa biz de bugün milletimize gençlerimize bu vazifeyi hatırlatmak durumunda kaldık."