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İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Kadına Yönelik Şiddet Açıklaması

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Kadına Yönelik Şiddet Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'da iki genç kızın katledilmesi ve bir başka kadının taciz edilmesi olaylarını kınadı ve devlete çağrıda bulundu. Yaşananların güvenlik ve adaletin erozyonuna dikkat çekti.

(ANKARA) - İyi Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul'da öldürülen  ve tacize uğrayan kadınlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bugün iki genç kızımız bir cani tarafından vahşice katledildi, başka bir evladımız iki sapık tarafından tacize uğradı. Güvenlikten adalete, barınmadan beslenmeye kadar Türkiye'nin her yerine sirayet eden yangın, artık kan dondurucu manşetler ile hayatlarımızı altüst ediyor" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da öldürülen ve tacize uğrayan kadınlar için açıklamada bulundu.Türkiye'de bugün iki genç kızımız bir cani tarafından vahşice katledildi, başka bir evladımız iki sapık tarafından tacize uğradı ifadesini kullanan Dervişoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye'de bugün iki genç kızımız bir cani tarafından vahşice katledildi, başka bir evladımız iki sapık tarafından tacize uğradı. Güvenlikten adalete, barınmadan beslenmeye kadar Türkiye'nin her yerine sirayet eden yangın, artık kan dondurucu manşetler ile hayatlarımızı altüst ediyor. Hepimizi kahreden haberlerin daha detaylarını öğrenemeden bambaşka bir vahşet haberi ile güne başlıyoruz. Devletin asli görevleri olan; adalete, güvenliğe ve huzura hasret bırakıldık. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı ve Yüce Meclis'i göreve çağırıyorum. TBMM çatısı altında hayata geçirilecek yasal ve kurumsal düzenlemeler hususunda İYİ Parti olarak gereğini yapacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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