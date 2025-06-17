İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Özdağ'ın Tahliyesini Memnuniyetle Karşıladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Özdağ'ın hürriyetine kavuşmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verilmesine ilişkin, "Hukuken gözaltı bile gerektirmeyen bir suçlamayla beş aydır tutuklu bulunan Sayın Ümit Özdağ'ın hürriyetine kavuşmasından memnuniyet duydum" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuken gözaltı bile gerektirmeyen bir suçlamayla beş aydır tutuklu bulunan Sayın Ümit Özdağ'ın hürriyetine kavuşmasından memnuniyet duydum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aramıza hoşgeldin diyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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