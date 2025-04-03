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İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Sözcü Televizyonu'na Tepki

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü Televizyonu'nda yer alan bir seçim anketinde partilerinin görünmemesine tepki gösterdi. 'SÖZCÜ ne yapmak istiyor? Biz de onu mu boykot edelim?' şeklinde ifadelerde bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan bir seçim anketinde İYİ Parti'nin tabloda yer almamasına tepki göstererek, "Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir tabloda İYİ Parti yok. SÖZCÜ ne yapmak istiyor? Biz de onu mu boykot edelim" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan bir seçim anketinin görselini paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "SÖZCÜ Televizyonu bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarını ekranlarından paylaşıyor. Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir tabloda İYİ Parti yok. Oranları topladığınızda yüzde 93 sayısına ulaşıyorsunuz. Aklıma takıldığı için sormadan edemiyorum: Yüzde 7 oy nerede? ya da SÖZCÜ ne yapmak istiyor? Biz de onu mu boykot edelim!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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