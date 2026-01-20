Haberler

Müsavat Dervişoğlu: Bayrağa El Uzatanın Akıbeti Bellidir ve Tarih Bunun Örnekleri ile Doludur

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türkiye bayrağının indirilmesine sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, bayrağa el uzatanların akıbetinin belli olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türkiye bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhanet sürecinin ortaklarına sesleniyorum; Teröristten medet umup, şereften taviz vermek sizin tercihiniz. Ama Milletimizin ve Cumhuriyetimizin şerefine leke düşüremezsiniz. Bayrağa el uzatanın akıbeti bellidir ve tarih bunun örnekleri ile doludur. ve herkes bilir ki; 'Bir kere kalkan Bayrak, bir daha yere inmez!..'" ifadesini kullandı.

