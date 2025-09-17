İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Orkun Özeller'e Destek Mesajı

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller için destek mesajı paylaştı.

Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir!" ifadesini kullandı.