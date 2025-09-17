Haberler

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Orkun Özeller'e Destek Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller için sosyal medya üzerinden destek mesajı paylaşarak, Özeller'in yalnız olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller için destek mesajı paylaştı.

Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda

Ali Koç, Erdoğan'a çağrıda bulundu: Bir şey yapmak zorundasınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.