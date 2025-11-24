İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan İmralı Ziyaretine Sert Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, komisyonun İmralı ziyaretine, "İhanetin zaman aşımı yoktur!" diyerek tepki gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönderen, giden, bekleyen, susan da iyi bilsin ki; ihanetin zaman aşımı yoktur!" ifadesini kullandı.