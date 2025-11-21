Haberler

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan İmralı Komisyonuna Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararını eleştirerek, bu sürecin milli iradeyi zedelediğini ve tarihe kaydedileceğini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, komisyonun İmralı'ya gitme kararına ilişkin, "Tarih ve millet bütün bu olup bitenleri asla affetmeyecektir. Milletimizin kulak vermediğiniz gür sesini meydanlarda ve sandıklarda mutlaka duyacaksınız." dedi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır. Mecliste kurulan korsan komisyonun temel amacının aslında bu olduğunu tüm ayrıntılarıyla birlikte sürecin en başından itibaren defalarca ifade ettim. Komisyonun sayısal yapısı ve karar nisabının kurnazca planlandığını, sürece karşı çıkan partilerin komisyon içindeki yerlerinin sadece alınacak kararları meşrulaştırmaya yönelik olarak hazırlandığını, bu nedenle komisyona katılmamanın doğru olduğunu ve bu tuzağa düşülmemesi için dikkatli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirdim.

Sonuca bakarak bir kere daha haklı çıkmış olmanın derin üzüntüsü içindeyim. DEM Parti'nin hedefi, Sayın Bahçeli'nin de niyeti münasebetiyle ortaklaştığı bu sürece, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak sözde çekimser kalmış, AKP Genel Başkanı sıfatıyla da resmiyette onay vermiştir. Tarih ve millet bütün bu olup bitenleri asla affetmeyecektir. Milletimizin kulak vermediğiniz gür sesini meydanlarda ve sandıklarda mutlaka duyacaksınız."

