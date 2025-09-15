İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan A Milli Takıma Kutlama

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımını kutlayarak, "Ay-yıldızlı formayı şanla, şerefle taşıdınız, milletimize unutulmaz bir sevinç yaşattınız. Helal olsun 12 Dev Adam" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olan "12 dev adam" için kutlama mesajı yayımladı. Dervişoğlu, "Ay-yıldızlı formayı şanla, şerefle taşıdınız, milletimize unutulmaz bir sevinç yaşattınız. Helal olsun 12 Dev Adam" ifadelerini kullandı.