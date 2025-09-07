Haberler

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medya üzerinden kutladı. Takıma olan övgülerinde Atatürk’ten de bahsetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk'ün kızları, Filenin Sultanları. Milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Göğsünüzdeki ay yıldızla, azminizi ve yüreğinizi sahaya koyarak tarihe altın harflerle geçtiniz. Hepinizi yürekten kutluyor, sizlerle gurur duyuyor, gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
