İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, EuroBasket 2025 finalinde gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti ve oyunculara teşekkür etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay-yıldızlı formayı şanla, şerefle taşıdınız, milletimize unutulmaz bir sevinç yaşattınız. Helal olsun 12 Dev Adam." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
