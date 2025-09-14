İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, EuroBasket 2025 finalinde gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti ve oyunculara teşekkür etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay-yıldızlı formayı şanla, şerefle taşıdınız, milletimize unutulmaz bir sevinç yaşattınız. Helal olsun 12 Dev Adam." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel