İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 2026 Bütçesi'ne sert eleştiri

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2026 Bütçesi'ni eleştirerek, 'Bu bütçenin adı; Milleti tüketen tükeniş bütçesi!' ifadelerini kullandı. Birçok kesimin 'tükendiğini' vurgulayan Dervişoğlu, iktidarın bu bütçeyle halkın beklentilerine cevap veremediğini savundu.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 2026 Bütçesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "2026 Bütçesi'nde ışık yok çünkü iktidar tükendi. Bu bütçenin adı belli; Milleti tüketen tükeniş bütçesi!" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün açıklanan 2026 bütçesine tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kepenk kapatan esnaf tükendi. Ay sonunu getiremeyen emekli tükendi. Kayırmacılıkla ezilen gençler tükendi. Toprağına küsen çiftçi tükendi. Emeği zayi olan işçi tükendi. Maaşı kuşa dönen memur tükendi. Ev almak hayal oldu, kiracı tükendi. Çarkı döndüremeyen KOBİ'ler tükendi. Üretemeyen sanayici tükendi. Evladının derdiyle kavrulan aileler tükendi. 2026 Bütçesi'nde de ışık yok. Çünkü iktidar tükendi. Bu bütçenin adı belli; Milleti tüketen tükeniş bütçesi!..

Kaynak: ANKA / Güncel
