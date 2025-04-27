İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Fındık ve Tohum Takasının Önemine Dikkat Çekti

Haber: Halil YATAR / Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ORDU) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Karadeniz için, Kabakdağı için, Fatsa için fındık yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda yaşam biçimidir. Ama köyde hayatın sürdürülebilmesi adına tohumun bugünlerden yarına taşınması gerekir. Yani tek başına fındık bize yetmiyor. Köydeki hayatın sürdürülebilmesi için üretmek mecburiyetinde olduğumuzun farkında davranmak gibi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzun idraki gerekiyor" dedi.

Dervişoğlu, Fatsa'ya bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde düzenlenen "Tohum Takas Şenliği"ne katıldı. Burada konuşan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya geldim, anılarım tazelendi. Hem ortaokulda hem lisede öğretmenlerimin üzerimde epey bir katkısı var. Ama bu köyün muhtarı Meryem Gündüz Keskin'in de tahsil hayatımda çok büyük bir katkısı var. Çok çalışkan bir talebe değildim. Dolayısıyla öğretmenler ödev verirdi, ödevlerimin büyük bir çoğunluğunu Meryem'e yaptırırdım. Öğretmenlerimin ellerinden, Meryem'ciğimin gözlerinden öpüyorum. O günden belliydi böyle büyük organizasyonlara imza atacağı. Ama köyün de benim açımdan bir özelliği var. Ben burada misafir değilim, ev sahibiyim. Hayatı paylaştığım yüzlerce dostumu, arkadaşımı, ağabeyimi gördüm gelirken. Duygulu anlar yaşadığımız da oldu.

Rahmetli babamın da bir siyasetçi kimliği vardı. 1977 seçimlerinde de senatör adayıydı. Kabakdağı Köyü'nün bütün oyları rahmetli babamın adayı olduğu MHP'ye çıkmıştı. Bu partililikten değil, sevgiden kaynaklanan bir durumdu.

"Kurban Bayramı'nda bayram namazını Kabakdağı Camisi'nde kılacağım"

Buranın evladı olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu seçim anısının üstüne, rahmetli babam 16 Ağustos 1977 tarihinde Ramazan ayının bayram namazını bu köyde kıldı. ve 'bundan sonra ben Kabakdağı'lıyım, bütün bayram namazlarını Kabakdağı'nda kılacağım' diye bu camiinin önünde herkese söz verdi. Ama rahmetli babam ekim ayında vefat ettiği için kurban bayramında verdiği sözü tutamadı. İnşallah Allah nasip eder bana ömür verirse, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda bayram namazını Kabakdağı Camisi'nde kılacağım."

"Bu çalışmayı çok önemli bir başlangıç ve sürdürülmesi icap eden bir faaliyet olarak görüyorum"

Dervişoğlu, Karadeniz için fındığın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu topraklar hepimize baktı. Burada 10-15 dönüm fındık bahçesi olanlar, o günün şartlarında hem çocuklarını okuttular hem de ailelerinin büyümesine katkı sağlayacak düğünler gerçekleştirdiler. Hepsi bu bahçelerden oldu. Dolayısıyla Karadeniz için, Kabakdağı için, Fatsa için fındık yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda yaşam biçimidir. Ama köyde hayatın sürdürülebilmesi adına tohumun bugünlerden yarına taşınması gerekir. Yani tek başına fındık bize yetmiyor. Köydeki hayatın sürdürülebilmesi için üretmek mecburiyetinde olduğumuzun farkında davranmak gibi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzun idraki gerekiyor. Bu nedenle bu çalışmayı çok önemli bir başlangıç ve sürdürülmesi icap eden bir faaliyet olarak görüyorum. Dünden bugüne Kabakdağı ne olmuş? Eskiden de çok güzeldi. Bugün de çok güzel. İnşallah daha güzel günler yaşamak ve güzel günlerde buluşmak üzere."

Dervişoğlu, konuşmasının ardından alandaki stantları gezerek, "Emek sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bütün bu çalışmalara da çok büyük katkı ve destek verildi. Ben de bu toprakların çocuklarından biri olarak onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Dervişoğlu, Kabakdağı'nda Kültür Evi açılışını yaparak gezisini tamamladı.