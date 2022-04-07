İYİ Parti Lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenin velinimet olduğunu belirterek, "Bu unutuldu, ağalara bunu birlikte hatırlatacağız. Ben dahil, hepsi karşınızda 'hazır ol'da duracak. Siz seçmensiniz. Seçmenin velinimet olduğunu anlatmak için yollardayım. Sizlerle el ele tutuşup seçimde sandıkta bu arkadaşları demokrasiyle göndereceğiz" dedi.

Birtakım ziyaretler için İzmir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes ilçesindeki meydanda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akşener, "Benimle beraber olmanızdan duyduğum onuru, gururu ve heyecanı sizlerle paylaşmak isterim. Aranızda olmak ve sizlerle dertleşmek fırsatını bana tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Ama bu aynı zamanda bir vebal. Hakkınızı bana helal edin. Allah beni sizlere karşı utandırmasın, size yalan söyleyenlerden eylemesin, verdiği sözleri unutanlardan da eylemesin, saraylara kapananlardan da eylemesin. Aranızdan çıkmayı bana nasip etmesin" ifadesini kullandı.

Meral Akşener, meydandaki konuşmasının ardından esnafı tek tek dolaşarak hem dükkan sahipleri hem de çalışanlarla sohbet etti. Esnafın günlük satışlarını soran Akşener, halkın alım gücü ile ilgili bilgi aldı. Son olarak bir esnaf lokantasını ziyaret eden Akşener, "İlk siftahın benden olsun. Akşama eşime iftar için yemek götüreceğim" dedi. Akşener, 50 lira karşılığında zeytinyağlı pırasa ve fırın köfteyi paket yaptırarak satın aldı. Akşener ve beraberindeki partililer daha sonra konvoy halinde Bornova ilçesine hareket etti.