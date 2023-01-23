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İYİ Parti lideri Akşener, DEVA Partisi Lideri Babacan'ı ziyaret etti

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İYİ Parti lideri Akşener, DEVA Partisi Lideri Babacan'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masa toplantısı öncesi Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masa toplantısı öncesi Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

26 Ocak'ta gerçekleşecek olan 6'lı masa toplantısı öncesinde parti liderleriyle görüşen İYİ Parti lideri Akşener, DEVA Partisi Lideri Babacan ile DEVA Partisi Genel Merkezi'nde görüştü. İkilinin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meral Akşener Deva Partisi Ali Babacan İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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