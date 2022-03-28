İYİ Parti'li Tatlıoğlu: 6 siyasi partinin birlikteliği kazanımdır

İyi Parti'li Tatlıoğlu: 6 siyasi partinin birlikteliği kazanımdır

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "6 siyasi partinin birlikteliği ve bunun Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem odağında gerçekleştirilmesi, Türk siyaseti için hem dil olarak hem üslup olarak hem de siyasetin kendi kulvarında akmasını sağlayacak strateji olarak kazanımdır" dedi.

İyi Parti'li Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün akşam bir araya geldiğini, gündemdeki konuların değerlendirildiğini söyledi. 6 liderin ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşmeleri başlanacak olan seçim kanunu teklifi üzerinde durduğunu belirten Tatloğlu, "6 siyasi partinin birlikteliği ve bunun Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem odağında gerçekleştirilmesi, Türk siyaseti için hem dil olarak hem üslup olarak hem de siyasetin kendi kulvarında akmasını sağlayacak strateji olarak kazanımdır. Önümüzdeki seçim 'Tek kişilik hükümet sistemiyle mi devam edilecek?' yoksa 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme mi geçilecek?' tercihleri arasında yapılacağını düşünüyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Bu iş birliğini bu birlikteliği önemsiyoruz." dedi.

Tatlıoğlu ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'O bildiriyi hangi büyükelçiye redakte ettirdin açıkla' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bunu değerlendirmiyoruz. Değerlendirmeye de değer bulmuyoruz. Süleyman Bey'in daha önce kamuoyunu bilgilendirmesi gereken hususlar var. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gelip de söz verdiği hususlar var. Öncelikle bunları açıklamasını bekliyoruz. İçişleri Bakanıdır. Sorması değil göstermesi gereken makamdadır. O önce söz verdiği açıklamaları yapsın, gerisi kolay" ifadesini kullandı.