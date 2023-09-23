İYİ Parti Kulu İlçe Başkanı Korkmaz, görevinden istifa etti

İYİ Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Korkmaz, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri dolayısıyla istifa ettiğini belirtti.

İstifa dilekçesi kabul edilen Korkmaz'ın yerel seçimlerde adaylık müracatı için istifa ettiği öğrenildi.