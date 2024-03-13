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İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, esnafa projelerini anlatıyor

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İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek projelerini anlatıyor. Yücel, insanların desteklerini açıkça gösterdiklerini belirtti ve vatandaşların sıkıntılarını gidermek için çalışacaklarını ifade etti.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, projelerini esnafa anlatıyor.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yücel, kent merkezindeki esnafı ziyaret etmeye devam ediyor.

Ziyaretlerini değerlendiren Yücel, gittikleri her yerde büyük bir heyecanla karşılandıklarını, insanlar açıkça desteklerini gösterdiklerini ifade etti.

Sanayicinin de esnafın da ekonomik sıkıntı içinde olduğunu aktaran Yücel, 1 Nisan'dan itibaren belediye başkanlıklarını devralacaklarını iddia ederek, "Vatandaşın sıkıntılarını gidermek ve yeniden hizmet belediyeciliği ile tanışmaları için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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