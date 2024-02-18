Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Fatma Gülümser Birol: Kadın aday olmam tesadüf değil

Güncelleme:

İYİ Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol, ilçeye kadın aday olarak seçilmesinin tesadüf olmadığını belirtti. Birol, projeleri hakkında bilgi vererek, kadınların ve gençlerin üretimde daha fazla yer alacağı çalışmalar yapacağını ifade etti.

İYİ Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol, ilçeye kadın aday olarak seçilmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

İlçe girişinde partililerin oluşturduğu konvoyla karşılanan Birol, ailesinin yaşadığı Dutözü Mahallesi'nde geçti. Burada mahalle sakinleriyle sohbet eden Birol, daha sonra dedesinin yaşadığı evi ziyaretinde dua etti.

Fatma Gülümser Birol, yaptığı açıklamada, aday gösterilmenin heyecan ve onuru içerisinde olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden Satı Kadın'ın(Satı Çırpan) izinde giden ata toprağı Kahramankazan'ı yönetmek için aday olduğuna değinen Birol, "İYİ Part'inin Kahramankazan Belediye Başkan adaylığı için bir kadın seçilmiş olması kesinlikle tesadüf değildir. Bu karar, genel başkanı kadın olan bir partinin Kahramankazan'a verdiği kıymetin sonucudur." ifadesini kullandı.

Birol, hayata geçireceği projelerden bahsederek, kadınlar ve gençlerin üretimde daha fazla yer alacağı, istihdamın artırılacağı ulaşım, altyapı, eğitim gibi alanları kapsayan çalışmalar yapacağını kaydetti.

Kahramankazan'da rekor oyla seçimi kazanacaklarına ve ikinci Satı Kadın olarak tarihe geçeceğine inandığını dile getiren Birol, açıklamasının ardından annesinin elini öptü, tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramankazan İYİ Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için ne gerekiyor? New Balance hangi ülkenin? New Balance boykot listesinde var mı, israil malı mı? New Balance nerede üretiliyor? Fenerbahçe Beko şampiyon mu oldu? Fenerbahçe Beko ne şampiyonu oldu? Duygu Çakmak kimdir? Çarkıfelek Duygu İnstagram hesabı ne, kaç yaşında? İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? FRED NE ZAMAN DÖNECEK? İşte Fred'in sahalara döneceği maç ve tarihi! Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı nereden izlenir? 18 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? SAKARYASPOR – ÇORUM FK CANLI: Sakaryaspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Çorum FK canlı yayın linki! GAZİANTEP FK – SAMSUNSPOR CANLI: Gaziantep FK – Samsunspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK Samsunspor canlı yayın linki! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title