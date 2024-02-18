İYİ Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Fatma Gülümser Birol: Kadın aday olmam tesadüf değil

İYİ Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol, ilçeye kadın aday olarak seçilmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

İlçe girişinde partililerin oluşturduğu konvoyla karşılanan Birol, ailesinin yaşadığı Dutözü Mahallesi'nde geçti. Burada mahalle sakinleriyle sohbet eden Birol, daha sonra dedesinin yaşadığı evi ziyaretinde dua etti.

Fatma Gülümser Birol, yaptığı açıklamada, aday gösterilmenin heyecan ve onuru içerisinde olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden Satı Kadın'ın(Satı Çırpan) izinde giden ata toprağı Kahramankazan'ı yönetmek için aday olduğuna değinen Birol, "İYİ Part'inin Kahramankazan Belediye Başkan adaylığı için bir kadın seçilmiş olması kesinlikle tesadüf değildir. Bu karar, genel başkanı kadın olan bir partinin Kahramankazan'a verdiği kıymetin sonucudur." ifadesini kullandı.

Birol, hayata geçireceği projelerden bahsederek, kadınlar ve gençlerin üretimde daha fazla yer alacağı, istihdamın artırılacağı ulaşım, altyapı, eğitim gibi alanları kapsayan çalışmalar yapacağını kaydetti.

Kahramankazan'da rekor oyla seçimi kazanacaklarına ve ikinci Satı Kadın olarak tarihe geçeceğine inandığını dile getiren Birol, açıklamasının ardından annesinin elini öptü, tebrikleri kabul etti.