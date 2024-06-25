İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde Mesaj Yayımladı

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, uyuşturucu bağımlılığının, toplumun çekirdeğini oluşturan bireyleri ve toplumu bir arada tutan aile kurumlarının yapısını etkileyen temel bir sorun olduğuna dikkati çeken Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Ticareti yapılan, alınıp satılan sadece uyuşturucu maddeler değil; birey ve toplumun sağlığı, refahı ve moral değerleridir. Tedavisi mümkün olan uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve azaltılması için cezadan ziyade; bilimsel yöntemlerle mücadele edilmeli, arzla mücadele için ayrılan kaynak ile önlemeye yönelik ayrılan kaynağın dengeli olması sağlanmalı, toplumun tüm kesimlerinin farkındalığının arttırılmasına yönelik çalışmalar arttırılmalı, vatandaşın destek alabileceği birimler yaygınlaştırılarak etkin kılınmalı, tedavi merkezlerine ve tedaviye erişim kolaylaştırılmalı, 732 olan yataklı tedavi kapasitesi ve rehabilitasyon hizmetleri güçlendirilmelidir."