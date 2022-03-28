İYİ Parti İzmir İl Teşkilatına, seçim ve sandık güvenliği eğitimi verildi

İZMİR (AA) - İyi Parti İzmir İl Teşkilatı üyelerine seçim ve sandık güvenliği eğitimi verildi.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim toplantısında, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Burcu Akçaru, konuşmacı olarak yer aldı.

Akçaru, basın mensuplarına, İYİ Parti olarak Türkiye genelinde tüm sandıklarda hem sandık kurulu üyesi hem de müşahitlerinin olacağını kaydetti.

Bugünkü toplantıda seçim için hazırlanan yazılımla ilgili katılımcılara bilgi verdiğini aktaran Akçaru, mevzuatla ilgili de bilgi aktardıklarını ifade etti.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, yaptığı açıklamada, parti olarak İzmir'de seçime hazır olduklarını söyledi.

Seçimin Türkiye içi huzurlu bir ortamda geçeceğine inandıklarını dile getiren Kırkpınar, "Seçim günü İYİ Parti İzmir ve Türkiye genelinde teşkilat olarak sandıklara sahip çıkacağız. Sandık güvenliğini koruma görevi elbette ki bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine düşer." dedi.