İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan: İYİ Parti'yi iktidara taşımak için çalışacağız

İyi Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, " İyi Parti'yi iktidara taşımak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Kentte görev yapan gazetecilerle bir restoranda bir araya gelen Doğan, 27 Nisan'daki kurultayı büyük bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Doğan, aynı zaman İzmir milletvekili olan Müsavat Dervişoğlu'nun Genel Başkanlık görevini üstlenmesinin şehir ve teşkilat için gurur vesilesi olduğunun altını çizdi.

Kongre sonrası Genel Başkan Dervişoğlu'nun il başkanları toplantısı yaptığını hatırlatan Doğan, "İYİ Parti'yi iktidara taşımak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

İzmir'de gündeme gelen istifa açıklamalarına ilişkin görüşlerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"İzmir'de yaklaşık 20 bin üyemiz var ve 400 civarında gerçekleşen istifayı normal karşılıyoruz. İstifaların durdurulamadığı, partinin eriyip bittiği iddiaları basınımıza servis edilmeye çalışılmıştır. Teşkilatımızda iddia edilen sayıda istifalar söz konusu değildir. İstifalarla ilgili değerlendirmeyi yalnızca kurultaya bağlı yapmak doğru olmaz. Kongre sonuçları nedeniyle istifa ettiğini açıklayan sadece 2 ilçemiz vardır. Bunun dışında hiçbir ilçe başkanımız görevini bu nedenle bırakmamıştır. Başkaca istifaları örgütleyen, kamuoyu nezdinde partimizi ve parti yönetimlerimizi manipülatif açıklamalarla tahrik, tağyir ve taciz edenlerin bu gayri ahlaki ve anti demokratik tutumları karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızın ve bu kimselerle hukuk önünde de hesaplaşacağımızın bilinmesini isterim."