İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı, partinin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Beyoğlu'ndaki anıtın önünde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önüne çelenk koydu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kavuncu, Bartın'daki elim kazada hayatını kaybeden 41 maden emekçisinden dolayı bu sene genel merkezin kutlama töreni yapmama kararı aldığını söyledi.

Kavuncu, bu yıl, her il ve ilçedeki Atatürk anıtlarına çelenk bırakılarak kutlamanın yapıldığını dile getirerek, "Atatürk anıtına çelenk bırakmak çok manidar ve kıymetli. Bugün özgürce, bağımsızca bir parti kurup, siyaset yapıp, kendi sesimizi duyurabiliyorsak, bu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyetin nimetidir. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. O şuurla, o azimle o coşkuyla da mücadelemize devam ediyoruz. Beşinci yılımızı tamamladık. Çok zorlu. Bu şartlarda buralara geldik. Ama Allah'a şükür iyi ki de kurduk. İyi ki de İYİ Parti doğdu. İyi ki de İYİ Parti var oldu." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin kuruluşuyla Türkiye'de birçok siyasi dengenin değiştiğini ifade eden Kavuncu, sıkıntılar yaşadıklarını, iftiralara maruz kaldıklarını, ancak azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini anlattı. Kavuncu, Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkan bir siyasi partiyi el birliğiyle muhafaza ettiklerini belirtti.

Açıklamanın ardından Kavuncu ve beraberindeki partililer, anıtın önünde fotoğraf çektirdi.