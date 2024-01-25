İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, parti teşkilatlarının sıkıntılarını ve zafiyetlerini dile getirdi

Emre Can URAN/İSTANBUL, İYİ Parti İstanbul İl başkanlığını ziyaret eden İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, "Yapmış olduğumuz ittifakla kazanmış olduğumuz belediyelerde parti teşkilatlarımızın ciddi sıkıntılar ve zafiyetler içerisinde olduğumuzu gördük. Bir partinin üyesi olmak, o partinin aidiyet duygusunu taşımak nedir? Bunu idrak etmeyen arkadaşlarımızın olduğunu gördüm. Almış olduğumuz karardan sonra da bunların nasıl yolda döküldüklerine de şahit oluyoruz" dedi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, adaylığının açıklanmasının ardından bugün İYİ Parti İstanbul il yöneticileri, divan kurulu üyeleri ve gençlik kollarıyla bir araya geldi. İYİ Parti İstanbul İl başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, "Bu salonda böyle bir toplantı yapacağımı belki hayal etmezdim. Ama bu görevi, bu sorumluluğun bize düşeceğini belki aylar öncesinde hissetmeye başlamıştım. Burada olmaktan, böyle bir sorumluluğu almaktan çok mutluyum. Bir karar aldık biz. Biz Türkiye'nin önüne bir alternatif koymak için kurulmuştuk 2017 yılında. Devamında bu partinin varlığı Türkiye'de 2 kutup arasına sıkışmış siyaseti değiştirmekti. Fakat ucube Cumhurbaşkanlığı sistemi bizi bu yapıyı değiştirmek için bir ittifaka mecbur bıraktı. Bunu da denedik. Maalesef başarılı olamadık. İYİ Parti bu konuda bütün samimiyetini tüm Türkiye'ye gösterdi. Denemeden, yapmadan bir tespite varmadı. Bizzat denedik, sabrettik. Elimizden geleni yaptık. Maalesef 14 Mayıs'ta arzu ettiğimiz akabinde de 28 Mayıs'ta sonucu alamadık. Çok kıymetli bir oy aldık. Çünkü Türk Siyasi hayatında son 30 yılda İYİ Parti gibi muvaffak olmuş başka bir siyasi parti yok. Bir karar verdik. Hür ve müstakil siyasetimize devam etme kararı. Genel idare kurulumuzun yapmış olduğu oylamada 2 kere bu kararımızı hep beraber tescil ettik. Ben de bu kararın savunucularından bir tanesiydim. Özellikle de teşkilat başkanlığına geldikten sonra tüm Türkiye'de yapmış olduğumuz ziyaretlerden sonra bunun artık Türkiye'nin geleceği için, partimizin geleceği için buna mecbur olduğumuzu gördük" diye konuştu.

"SON 30 YILDA KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTIK"

Buğra Kavuncu, "Neden gördük? Ne gördük? Onu da söyleyeyim. Yapmış olduğumuz ittifakla kazanmış olduğumuz belediyelerde parti teşkilatlarımızın ciddi sıkıntılar ve zafiyetler içerisinde olduğumuzu gördük. Zafiyet ve sıkıntılardan kastım maddi imkandan bahsetmiyorum. Ama bir partinin üyesi olmak, o partinin aidiyet duygusunu taşımak nedir? Bunu idrak etmeyen arkadaşlarımızın olduğunu gördüm. Almış olduğumuz karardan sonra da bunların nasıl yolda döküldüklerine de şahit oluyoruz. Elbette ki hiçbir kayıptan memnun olmayız. Elbette ki giden hiç kimse siyaseten bizi memnun etmez. Ama gidiş şekli, gitme sebebi, bana bu cümleleri kurma mecburiyetini getiriyor. Az önce söyledim. Kurulduk ve son 30 yılda kimsenin yapamadığını yaptık. Fakat zora gelineceği görüldüğü zaman, iş birliği yapılamayacağı görüldüğü zaman, belki birtakım imkanların elden gideceği görüldüğü zaman, birtakım kişilerin nasıl döküldüğünü takip ediyoruz. Evet, üzülüyoruz ama bir taraftan da dirençleniyoruz, kenetleniyoruz, birbirilerimize bağlanıyoruz. ve gerçekten bu davaya yürekten inanan insanlarla biz bu yolu yürüyeceğiz. Gidenlere de uğurlar olsun. Allah muratları neyse onu versin" dedi.

"HARİKA BİR EKİBİMİZ OLDUĞUNA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Kavuncu, "Hiçbir siyasi partiden ayrılan bir şahsın ayrıldığı siyasi partiyi bu kadar televizyonda vurduğunu göremezsiniz. Bu da ayrı bir tıynettir bunu da bir tarafa not edin. Türk siyasetinde diyorlar ki 'Aday oldu. Kendisi için çok kötü olacak' Benim için çok kötü olsun hiç önemli değil. Ama bugün bu salondan şuna emin olun biriniz veya birinizin evladı İYİ Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak büyük ihtimalle. Bu benim tereddütüm olduğu anlamına gelmesin. Benim bir şüphem olduğu anlamına da gelmesin. Ben alacağım. Ben kazanacağım ve en iyisi olduğuma, çünkü harika bir ekibimiz olduğuna yürekten inanıyorum. Genel başkanımız anlattılar, göreve talip olduğumu ve görev verilirse değil istediğimi söyledim. Dün de adaylığım açıklandı. Memleketimize, başta İstanbullulara daha sonra da partimize hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin" şeklinde konuştu.