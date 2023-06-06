İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney'in cenazesi defnedildi, Meral Akşener katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney'in cenazesine katıldı. Çamlıgüney'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti İstanbul teşkilatında STK'lardan sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de katıldı.
Görüntü dökümü:
------------------------Akşener'in cenazeye katılması-Çamlıgüney'in ailesine taziyede bulunması-Akşener'in dua edişi-Cenaze töreni
-Genel ve detay görüntüler- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel