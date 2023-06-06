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İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney'in cenazesi defnedildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney'in cenazesi defnedildi

Güncel Haberler

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Çamlıgüney, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney'in cenazesine katıldı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti İstanbul teşkilatında STK'lardan sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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