Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: 'Yaptığımız ittifakı dürüstçe yaşadık'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Yaptığımız ittifakı olanca açıklığıyla, dürüstçe yaşadık. 'İttifak yapmıyoruz.' dediğimiz gün de ittifakı bitirdik ve tek başımıza gittik. Hiçbir partinin listesine ya da bir başka partinin bizim içimize girmesine müsaade etmedik. Neysek o olduk." dedi.

Partisinin Sancaktepe'de düzenlediği sokak iftarına katılan Kavuncu, babasının da siyasetçi olduğunu, onun döneminde konuşulan problemlerle bugünkü meseleler arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.

Kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunları ile düzensiz göçe dikkati çeken Kavuncu, "Allah'ıma binlerce şükür Türkçe konuşurum, Türkçe yazarım, Türkçe okurum. El broşürlerimin tamamı da Türkçe ama CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Arapça broşür yaptırmış. Ne AK Parti'nin ne CHP'nin düzensiz göçle mücadele etmek gibi bir gündemleri yok." dedi.

Seçimlerdeki ittifak iddialarını değerlendiren Kavuncu, şöyle devam etti:

"Bir kent uzlaşısı yaptılar biliyorsunuz. Belediye meclisinde istedikleri şekilde işbirliği yapabilirler ama mert olun mert. Biz yaptığımız ittifakı olanca açıklığıyla, dürüstçe yaşadık. 'İttifak yapmıyoruz.' dediğimiz gün de ittifakı bitirdik ve tek başımıza gittik. Hiçbir partinin listesine ya da bir başka partinin bizim içimize girmesine müsaade etmedik. Neysek o olduk. Çıkın mertçe şunu söyleyin; 'Biz kendi listelerimizden, eski adıyla HDP, bugünkü adıyla DEM'li partilileri koyduk ve Büyükşehir Belediyesinde bunlara grup kurduracağız.' Çıkın söyleyin, bunu da söylemiyorlar."

Programa, İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun, Sancaktepe Belediye Başkan adayı Cemal Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Buğra Kavuncu İYİ Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri CANLI izle! 28 Mart İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title