İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, " Türkiye'nin genç, dinamik, ülkeyi yeni 10 yıllara taşıyacak bir kadroya, harekete ihtiyacı var. Onun için de biz fikrimiz hür, vicdanımız hür bir şekilde siyasi hayatımıza devam etme kararı aldık." dedi.

Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında partisinin ilçe belediye başkan adayı İsmail İp ile Çatalca Ulusal Egemenlik Parkı'nda vatandaşlarla görüştü.

Kavuncu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eleştirinin iltifattan daha kıymetli olduğunu söyledi.

İltifat ve övgünün kişiye yanlışını göstermeyeceğini dile getiren Kavuncu, eleştirinin çok daha kıymetli olduğunu belirtti.

İYİ Partinin müstakil biçimde siyasi hayatına devam edeceğini kaydeden Kavuncu, " Türkiye'nin genç, dinamik, ülkeyi yeni 10 yıllara taşıyacak bir kadroya, harekete ihtiyacı var. Onun için de biz fikrimiz hür, vicdanımız hür bir şekilde siyasi hayatımıza devam etme kararı aldık. O kapsamda da 81 ilde ve 1000'e yakın ilçe ve belediyede, Çatalca'da İsmail Başkan, Büyükşehir'de de ben Buğra Kavuncu olarak iddia ortaya koyuyoruz, kendimizi anlatıyoruz. Takdir yüce Türk milletinin, 31 Mart'ta hep beraber neticeyi göreceğiz." diye konuştu.

Kavuncu, Türkiye'deki mevcut siyasi ortamının "iki kutuplu" olduğunu öne sürerek "İki partiden birisi yarın bir gün yenildiği zaman Türkiye tek partili bir yapıya gider. Çünkü iki partinin tahakkümü altında olan bir yerde oyun oynanır. Siz, biz hiç duymayız, kapı arkasından el sıkışılır, vitrinde kavgalar edilir. Bunlar oluyor demiyorum ama olma ihtimali vardır. Bizim gibi farklı duruşu olan, bambaşka vizyon getiren siyasi partilere Türkiye'nin şiddetle ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kavuncu, bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra semt pazarına giden Kavuncu, vatandaşların öneri ve şikayetlerini dinledi.