İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Kentsel Dönüşüm Vaatlerini Anlattı

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Bizim kentsel dönüşüm vaatlerimizle ilgili popülist değil, yapabileceğimiz, İstanbul'un kaynağını İstanbullulara harcayacağımız, kamunun kaynağını kamuya harcayacağımız bir anlayışımız var." dedi.

Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'de katıldığı kahvaltıda vatandaşlarla sohbet etti.

Burada konuşan Kavuncu, Haliç Kongre Merkezi'nde diğer partilere nazaran daha coşkulu ve heyecanlı bir tanıtım yaptıklarını söyledi.

Kavuncu, seçim kampanyası için bütçelerinin de iktidar ve ana muhalefet partisine kıyasla yetersiz olduğunu dile getiren Kavuncu, "Ben genel merkeze desem ki 'Kampanya için ayırdığınız bütçenin tamamını bana ayırın. Ben İstanbul için harcayayım.', bunların yaptığının onda birini yapamam. Öyle bir bütçeleri var." diye konuştu.

İBB adaylarının kampanya için harcadıkları paranın kaynağını izah etmeleri gerektiğini belirten Kavuncu, "Kampanyaya korkunç paralar akıtılıyor. Biz ölçülü, gördüğünüz gibi yapabildiğimiz kadar, helal paramızla kendi kampanyamızı yapıyoruz. Onun için görünürlüğümüz diğerlerine göre daha az." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, İstanbul için kentsel dönüşümde iddialı projeleri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"25-30 yılda AK Parti bu kentin deprem problemini çözemediyse, son 5 yılda Ekrem İmamoğlu bu kentte hala depreme karşı büyük risk taşıyan 600 bin konutu azaltamadıysa buradaki en büyük problem şudur: Bir, İstanbul'un kaynaklarını İstanbul için kamu için harcamayan bir zihniyettir. İki, popülist politikalardır. 25-30 bin insanın hayatını kurtaracak bir çareye yönelmektense popülist politikalarla tek sefere mahsus, oy alabilme uğruna bu kaynağı oralarda kullanmak, işte bu popülist bir politikadır. Bizim farkımız o. Bizim kentsel dönüşüm vaatlerimizle ilgili popülist değil, yapabileceğimiz, İstanbul'un kaynağını İstanbullulara harcayacağımız, kamunun kaynağını kamuya harcayacağımız bir anlayışımız var."

Konuşmasının ardından ev ve iş yerlerini ziyaret eden Kavuncu, vatandaşlardan kendisine oy istedi.

Kordonboyu Caddesi'ndeki İYİ Parti seçim çadırını gezen Kavuncu, partililerle fotoğraf çektirip sohbet etti.

Kavuncu, bir basın mensubunun, geçen hafta Büyükçekmece'de İYİ Parti'nin seçim çadırına yapılan saldırıya ilişkin sorusuna, "Saldırıyı kimler, hangi eller yaptıysa bize zarar vermez. Bizi, daha da güçlendirir." dedi.

Türkiye'nin yerleşmiş bir demokrasi kültürünün olduğuna dikkati çeken Kavuncu, bu tür saldırıları kimsenin yıldırılamayacağını ifade etti.

Saldırıyı münferit olarak değerlendiren Kavuncu, birini itham etmekten keyif alan birisi olmadığını vurguladı.

Kavuncu, caddedeki bazı siyasi partilerin çadırlarında görevlilerle bir süre sohbet etti, bir kafede kahve içip vatandaşların sorunlarını dinledi.