Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Kentsel Dönüşüm Vaatlerini Anlattı

Güncelleme:

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'de vatandaşlarla buluştu. Kavuncu, kentsel dönüşüm vaatlerini anlatarak, İstanbul'un kaynaklarını İstanbullulara harcamayı ve kamunun kaynaklarını kamuya harcamayı hedeflediklerini belirtti.

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Bizim kentsel dönüşüm vaatlerimizle ilgili popülist değil, yapabileceğimiz, İstanbul'un kaynağını İstanbullulara harcayacağımız, kamunun kaynağını kamuya harcayacağımız bir anlayışımız var." dedi.

Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'de katıldığı kahvaltıda vatandaşlarla sohbet etti.

Burada konuşan Kavuncu, Haliç Kongre Merkezi'nde diğer partilere nazaran daha coşkulu ve heyecanlı bir tanıtım yaptıklarını söyledi.

Kavuncu, seçim kampanyası için bütçelerinin de iktidar ve ana muhalefet partisine kıyasla yetersiz olduğunu dile getiren Kavuncu, "Ben genel merkeze desem ki 'Kampanya için ayırdığınız bütçenin tamamını bana ayırın. Ben İstanbul için harcayayım.', bunların yaptığının onda birini yapamam. Öyle bir bütçeleri var." diye konuştu.

İBB adaylarının kampanya için harcadıkları paranın kaynağını izah etmeleri gerektiğini belirten Kavuncu, "Kampanyaya korkunç paralar akıtılıyor. Biz ölçülü, gördüğünüz gibi yapabildiğimiz kadar, helal paramızla kendi kampanyamızı yapıyoruz. Onun için görünürlüğümüz diğerlerine göre daha az." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, İstanbul için kentsel dönüşümde iddialı projeleri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"25-30 yılda AK Parti bu kentin deprem problemini çözemediyse, son 5 yılda Ekrem İmamoğlu bu kentte hala depreme karşı büyük risk taşıyan 600 bin konutu azaltamadıysa buradaki en büyük problem şudur: Bir, İstanbul'un kaynaklarını İstanbul için kamu için harcamayan bir zihniyettir. İki, popülist politikalardır. 25-30 bin insanın hayatını kurtaracak bir çareye yönelmektense popülist politikalarla tek sefere mahsus, oy alabilme uğruna bu kaynağı oralarda kullanmak, işte bu popülist bir politikadır. Bizim farkımız o. Bizim kentsel dönüşüm vaatlerimizle ilgili popülist değil, yapabileceğimiz, İstanbul'un kaynağını İstanbullulara harcayacağımız, kamunun kaynağını kamuya harcayacağımız bir anlayışımız var."

Konuşmasının ardından ev ve iş yerlerini ziyaret eden Kavuncu, vatandaşlardan kendisine oy istedi.

Kordonboyu Caddesi'ndeki İYİ Parti seçim çadırını gezen Kavuncu, partililerle fotoğraf çektirip sohbet etti.

Kavuncu, bir basın mensubunun, geçen hafta Büyükçekmece'de İYİ Parti'nin seçim çadırına yapılan saldırıya ilişkin sorusuna, "Saldırıyı kimler, hangi eller yaptıysa bize zarar vermez. Bizi, daha da güçlendirir." dedi.

Türkiye'nin yerleşmiş bir demokrasi kültürünün olduğuna dikkati çeken Kavuncu, bu tür saldırıları kimsenin yıldırılamayacağını ifade etti.

Saldırıyı münferit olarak değerlendiren Kavuncu, birini itham etmekten keyif alan birisi olmadığını vurguladı.

Kavuncu, caddedeki bazı siyasi partilerin çadırlarında görevlilerle bir süre sohbet etti, bir kafede kahve içip vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

Buğra Kavuncu Büyükçekmece İYİ Parti İstanbul İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Ergani adayı Şiyar Güldiken kimdir? DEVA Partisi Bayındır adayı Hasan Kamil Şenses kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Balçova adayı Burcu Muzaffer Yereli kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aliağa adayı Hakan Erörs kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yenimahalle adayı Yusuf Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat kimdir? DEVA Partisi Şereflikoçhisar adayı Önder İldeş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin kimdir? DEVA Partisi Sincan adayı Yakup Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pursaklar adayı Bülent Koca kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş adayı Habib Demirkol kimdir? DEVA Partisi Polatlı adayı Sadık Serhat Uğurlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Polatlı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Nallıhan adayı Şefik Arda Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Nallıhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mamak adayı Muhammed Hanifi Özhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Mamak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kızılcahamam adayı Sinan Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kızılcahamam belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title