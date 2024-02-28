İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Kayıt Dışı Ekonomi ve Kaçak Uygulamaları Ortadan Kaldırmak İstiyor

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Ülkemizde kayıt dışı ekonomiyi ve kaçak olan her türlü uygulamayı ortadan kaldırmamız gerekiyor." dedi.

Ataşehir'deki İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasını ziyaret eden Kavuncu, yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kavuncu, İstanbul'un kronikleşmiş meselelerinin trafik ve ulaşım olduğunu söyledi.

Kavuncu, dünyanın her yerinde trafiği hafifletebilmenin ilk şartının toplu taşıma kullanımının arttırılması olduğunu, bunun için de birtakım uygulamalar bulunduğunu anlattı.

Deniz taşımacılığı ve metro yapımına da öncelik vermek gerektiğini vurgulayan Kavuncu, "Bunların hiçbiri İstanbul gibi büyük bir metropolde servis taşımacılığının önemini, kıymetini azaltmaz hatta bana göre daha verimli, sağlam ve kalıcı hale getirir." dedi.

Kavuncu, göreve gelmesi halinde korsan taşımacılık konusunu da takip edeceğini kaydederek, "Ülkemizde kayıt dışı ekonomiyi ve kaçak olan her türlü uygulamayı ortadan kaldırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Partilerinin alacağı oyla ilgili yapılan değerlendirmelere işaret eden Kavuncu, şunları söyledi:

"Bize kimden oy geleceğini nereden biliyorsunuz? Biz aday olduk diye tepki duyan bir kesim var. Mutlu olan bir kesim de var. Bunların oyu sandığa nasıl yansıyacak? Bugünden 'Böyle olacak.' demek, kaba tabiriyle seçmeni cepte görmektir. Seçmeni böyle bir parmakla oradan oraya götüreceğini zanneden kafanın ürünüdür. 31 Mart'ta göreceğiz. Bizim yükümlülüğümüz kendimizi, İstanbul'la ilgili projelerimizi anlatmak."

Kavuncu, İstanbul'a ilişkin projelerini 4 ana başlık altında topladıklarını belirterek, "Projelerimizden biri barınma. Bunun, deprem ve kentsel dönüşüm, kira problemleri gibi birçok alt başlığı var. Bir diğeri ulaşım. Bunun altında da trafik ve toplu taşıma, otopark problemleri var. Üçüncüsü sosyal belediyecilik ki bu maalesef ekonomik bunalımı çözmek için her belediye başkan adayının seçmene vadetmesi gereken bir konu. Dördüncü ana başlığımız da düzensiz göç." ifadelerini kullandı.

Oda Başkanı Günhan Sınar da ziyaretten dolayı Kavuncu'ya teşekkür ederek, taleplerini anlattı.

Sınar, korsan taşımacılıkla ilgili büyük sorun yaşadıklarını ve meslektaşlarını yasal olarak denetleyemediklerini belirterek, bununla ilgili hazırladıkları kanun teklifini TBMM'ye gönderdiklerini, İYİ Parti grubundan da destek talep ettiklerini kaydetti.